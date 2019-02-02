Керчанин регулярно воровал деньги с банковской карты своего отчима

Общая сумма похищенных средств в итоге составила около 50 000 рублей.

В дежурную часть керченской полиции обратился 65-летний местный житель с просьбой разыскать пасынка и его подругу, которых он подозревает в краже денег с его банковской карты. Спустя несколько часов правоохранители задержали 32-летнего сына гражданской жены потерпевшего и его 26-летнюю спутницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Задержанный мужчина рассказал, что в декабре прошлого года он со своей подругой и сожителем матери совместно совершали покупки в одном из магазинов города. Когда отчим на кассе рассчитывался за покупки банковской картой, его девушка увидела и запомнила пин-код. После этого она предложила незаметно похитить карту отчима и снять наличные. В течение месяца они несколько раз незаметно брали карту у потерпевшего и снимали деньги, а потом карту также незаметно возвращали владельцу. Общая сумма похищенных средств в итоге составила около 50 000 рублей.

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В совершении преступления подозреваемые сознались. В отношении них возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленникам может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.