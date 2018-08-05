Керчанин стал победителем литературного конкурса

Недавно в Крыму прошел литературный молодежный конкурс «Мы из Крыма». Конкурс был организован в рамках проекта «Муза Тавриды». Об этом передает издание «Литературная газета» которая и являлась организатором конкурса.
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На конкурс прислали множество стихотворений и статей со всего полуострова, которые были написаны как начинающими авторами, так и профессионалами своего дела.
Керчанин Алекс КАСПЕР стал победителем в номинации «Гражданская лирика» со стихотворением «Мой город».
МОЙ ГОРОД
Первые невнятные слова о любви
Были сказаны на этом берегу
Здесь я был синим
Словно волны в бурю
Когда меня душили чувства
Сглатывал слюну
Проматывая детство
Так же быстро как проходит лето
Думал — стал взрослым
Как этот город
Не стал
Первый вокзал, первые слёзы
Спет куплет о будущем
О том как я на чайке
Пролетел над вами
И упал на асфальт
Я сердце закопал в этой земле,
И не могу вспомнить где оно,
Забрать не смогу
Пусть бьётся под деревом
В ритм стука дятла
Как вызов врагу
Мол
Попробуй напасть
Тут вся земля усеяна сердцами
Любящих и любимых
Людей
У статуи героя посадил цветы
Они показывают
Как близко жизнь и смерть
Показывают
Что каждый может вырасти
И стать героем
Рассказывают
Тому кто в статуе
Как скучает море
По нему
А я на высоте смотрю
Как жизнь вокруг танцует
Как близко небо
Как поднимаются по ступенькам года
А ты мне только дай повод
Останусь здесь
В тебе
А ты во мне
Мой город