Керчанин стал победителем литературного конкурса

Недавно в Крыму прошел литературный молодежный конкурс «Мы из Крыма». Конкурс был организован в рамках проекта «Муза Тавриды». Об этом передает издание «Литературная газета» которая и являлась организатором конкурса.

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На конкурс прислали множество стихотворений и статей со всего полуострова, которые были написаны как начинающими авторами, так и профессионалами своего дела.

Керчанин Алекс КАСПЕР стал победителем в номинации «Гражданская лирика» со стихотворением «Мой город».

МОЙ ГОРОД

Первые невнятные слова о любви

Были сказаны на этом берегу

Здесь я был синим

Словно волны в бурю

Когда меня душили чувства

Сглатывал слюну

Проматывая детство

Так же быстро как проходит лето

Думал — стал взрослым

Как этот город

Не стал

Первый вокзал, первые слёзы

Спет куплет о будущем

О том как я на чайке

Пролетел над вами

И упал на асфальт

Я сердце закопал в этой земле,

И не могу вспомнить где оно,

Забрать не смогу

Пусть бьётся под деревом

В ритм стука дятла

Как вызов врагу

Мол

Попробуй напасть

Тут вся земля усеяна сердцами

Любящих и любимых

Людей

У статуи героя посадил цветы

Они показывают

Как близко жизнь и смерть

Показывают

Что каждый может вырасти

И стать героем

Рассказывают

Тому кто в статуе

Как скучает море

По нему

А я на высоте смотрю

Как жизнь вокруг танцует

Как близко небо

Как поднимаются по ступенькам года

А ты мне только дай повод

Останусь здесь

В тебе

А ты во мне

Мой город

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