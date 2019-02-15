Керчанин убил старушку за бутылку спиртного

В отношении керчанина за содеянные преступления вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Установлено, что в феврале 2018 года осужденный пришел по месту жительства пожилой керчанки с целью приобретения спиртного в долг, на что она ответила отказом.

В ходе конфликта местный житель толкнул потерпевшую, в результате чего она упала. На этом мужчина не остановился, и при помощи шнура, срезанного с жалюзи задушил женщину. После этого из её кошелька осужденный похитил деньги в размере 5 800 рублей.

Читайте: В Керчи умер человек, заражённый свиным гриппом

Принимая во внимание характер совершенного деяния и личность подсудимого, за совершение данных преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 1 месяц.