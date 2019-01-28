Керчанина задержали за кражу мобильного телефона из больницы

Керченскими оперативниками установлена личность подозреваемого в краже телефона.

Керченскими полицейскими предъявлено обвинение 37-летнему местному жителю в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу Керчи.

Установлено, что подозреваемый, находясь в медицинском учреждении, увидел оставленный владельцем на окне регистратуры телефон и похитил его. В совершении преступления мужчина сознался и написал явку с повинной.

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В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За кражу предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.