Керчанин украл телефон: штраф или 5 лет тюрьмы

Керченскими оперативниками установлена причастность местного жителя к краже телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела полиции №3 УМВД России по г. Керчи установлена причастность 41-летнего керчанина к совершению кражи.

Подозреваемый рассказал полицейским, что поздним вечером возле кафе он стал очевидцем драки двух мужчин. Во время борьбы у одного из дерущихся из кармана выпал телефон. Керчанин не растерялся и незаметно для других ногой задвинул упавший телефон за скамейку, а позже забрал средство связи себе.

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Следственным отделом УМВД России по г.Керчи мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

За кражу телефона керчанину может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи