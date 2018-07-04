Керчанин вернулся с медалями с международных соревнований по плаванию

В период с 30 июня по 1 июля 2018 года в городе Липецк на реке Воронеж прошли традиционные международные соревнования по плаванию на открытой воде. Так, здесь состоялся Кубок Чемпионов и I этап Кубка России в категории «Мастерс».

В соревновании приняли участие более 200 спортсменов из 40 городов России, Белоруссии и Молдавии. Город Керчь представлял руководитель «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» Сергей БИХОВЕЦ (в категории 50-54 года).

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В первый день соревнований на дистанции 1 км наш земляк занял первое место и показал лучший результат среди всех спортсменов 25 лет и старше. Сергей БИХОВЕЦ стал обладателем Кубка России и Кубка Чемпионов в «Абсолюте».

Во второй день соревнований на дистанции 5 км керчанин выиграл конкурс в своей возрастной группе и занял 4 место в «Абсолюте».

Поздравляем спортсмена и желаем дальнейших побед!

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