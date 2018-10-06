Керчанин занял призовое место на Чемпионате мира по греко-римской борьбе

В Чемпионате мира по греко-римской борьбе керчанин Павел КУРИЛЕНКО стал бронзовым чемпионом. Об этом сообщает МОО «Федерация спортивной борьбы г. Керчи».

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В городе Пермь со вчерашнего дня проходит проходит ХХ Чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс». Чемпионат продлится до 7 октября.

Павел КУРИЛЕНКО находится в составе сборной России (весовая категории до 78 кг).

В первой схватке он одержал техническую победу со счетом 11:2 над борцом из Грузии. Во второй схватке наш земляк одержал техническую победу над спортсменом из США.

К сожалению, в полуфинале он уступил со счетом 0:7 неоднократному чемпиону мира Джимми Фредерик Самуэльсону (Швеция).

Уже в малом финале, керчанин боролся за бронзовую медаль с опытным мастером спорта международного класса из Киргизии. В этом поединке он вышел победителем со счетом 3:1.

МОО «Федерация спортивной борьбы г.Керчи» приглашает керчан и гостей нашего города на XI Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе памяти ветерана борьбы П.Г. Клименко. В турнире будут принимать участие сильнейшие юные борцы из Республики Крым, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Краснодарского края, Алтайского края, Ростовской области, Белгородской области.

Турнир состоится 13 – 14 октября 2018 года по адресу: г.Керчь, ул. Орджоникидзе, 86 (Дворец спорта «Судостроитель»). Начало в 10 часов.

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