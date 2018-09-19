Керчанин завоевал бронзу на Чемпионате мира

Керчанин Эмин СЕФЕРШАЕВ стал бронзовым призёром юниорского первенства мира по греко-римской борьбе.

Мастер спорта из Керчи Эмин СЕФЕРШАЕВ стал бронзовым призёром юниорского первенства мира по греко-римской борьбе. Соревнования проходят в словацкой Трнаве. Об этом сообщили Крымскому информационному агентству в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

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Воспитанник тренера Сергея ПОПЕНКОВА в квалификации весовой категории до 55 килограммов выиграл поединок со швейцарцем Димитаром САНДОВЫМ со счётом 7:3.

А вот в следующей схватке – с победителем юниорского первенства Азии 2018 года Пойей Мохаммадом Насерпуром из Ирана – Эмин уступил – 0:7.

Однако, благодаря выходу Насерпура в финал состязаний, СЕФЕРШАЕВ получил право через утешительный раунд побороться за бронзу, и своего шанса не упустил.

Сначала был побеждён Рамаз СИЛАГАВА из Грузии – 6:1, затем Флорин ТИТА из Румынии – 9:0. Непосредственно в «малом финале» Эмин взял верх над Нуртазином КЕРИМБЕРДИУУЛУ из Киргизии – 6:1.

Победил в этой весовой категории Пойя Мохаммад Насерпур, в схватке за первое место одолевший Тиграна МИНСЯНА из Армении – 9:4.

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Напомним, что керчанин Эмин СЕФЕРШАЕВ в 2013 году стал победителем нескольких чемпионатов по греко-римской борьбе, в этом же году он завоевал саму престижную премию города Керчи «Золотой грифон» в номинации «Человек года».

В 2017 году на юниорском первенстве мира в финском Тампере Эмин СЕФЕРШАЕВ также завоевал бронзовую награду.

Юноша борется с составе сборной Российской Федерации.

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