Керчанин завоевал награду на соревнованиях по легкой атлетике

Девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали крымчане на чемпионатах и первенствах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования состоялись в Волгограде и стали отборочными для последующих чемпионатов и первенств России. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Крымской республиканской федерации лёгкой атлетики.

Соревнования прошли в беговых видах на разные дистанции, эстафете, прыжковых дисциплинах, толкании ядра и многоборье. Старты собрали около 750 спортсменов, которые определяли призёров в четырёх возрастных категориях – взрослые, юниоры и юниорки до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет. Сборную Крыма представили 40 участников из спортивных учреждений Симферополя, Ялты, Керчи, Феодосии, Евпатории, Сак, Кировского и Нижнегорского районов и Крымского УОР.

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В соревнованиях принял участие керченский легкоатлет Иван ЛАМЕКО. Он стал победителем состязаний в своей возрастной категории в забеге на 60 метров, а также в составе эстафетной команды среди юношей до 18 лет.