Керчанка благодарит полицейского

В адрес руководства МВД по Республике Крым поступило благодарственное письмо от жительницы Керчи. Женщина отметила добросовестное исполнение своих обязанностей керченским полицейским. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.
Как выяснилось, автор письма была в конфликтных отношениях с соседом и не могла найти выход из сложившейся трудной ситуации. Обратившись за помощью к участковому уполномоченному полиции ОП № 2 Артуру СКОВОРОДКА, женщина была удивлена его отзывчивостью и доброжелательностью. Полицейский, выслушав обе стороны, провел беседу с оппонентом пожилой женщины, нашел нужные слова и тем самым мирно разрешил конфликтную ситуацию.
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«Спасибо тебе лейтенант за твое доброе сердце…покуда служат такие люди, у нас будет МИР», — пишет керчанка.
За профессиональное выполнение служебных задач, грамотные и умелые действия участковый уполномоченный полиции ОП №2 представлен к поощрению благодарностью.