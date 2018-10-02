Керчанка Елена Потапова претендует на корону и 2 миллиона рублей в конкурсе «Мисс Офис-2018» 

Керчанка поборется за титул «Мисс Офис-2018» и 2 миллиона рублей в международном конкурсе красоты.
Елена Потапова является одной из трех крымчанок прошедших кастинг в международном конкурсе красоты «Мисс Офис- 2018». В полуфинал вышли 100 девушек из разных регионов России, а также из Белоруссии, Латвии, Грузии, Литвы, Эстонии, Казахстана и Китая.
Согласно правилам конкурса, в следующем этапе, онлайн-голосовании, девушки поборются за выход в финал, который будет проводиться в Москве 1 декабря 2018 года.
Чем больше Елена наберет голосов, тем с большей вероятностью она сможет представлять нашу Республику Крым в Москве и поборется за главный приз в финале — 2 миллиона рублей.
Онлайн-этап конкурса продлится до 07 октября 2018 года. Осталась неделя!!!
Чтобы поддержать Елену, необходимо раз в сутки каждый день нажимать кнопку «ГОЛОСОВАТЬ» на сайте www.missoffice.ru в разделе «УЧАСТНИЦЫ»! Голос будет принят, если вы выберете еще двух понравившихся участниц и нажмете кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»
«Мисс Офис» — это ежегодный международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья.
Отдай свой голос за Потапову Елену! Поддержите Крым!