Керчанка Елена Потапова претендует на корону и 2 миллиона рублей в конкурсе «Мисс Офис-2018»

Керчанка поборется за титул «Мисс Офис-2018» и 2 миллиона рублей в международном конкурсе красоты.

Елена Потапова является одной из трех крымчанок прошедших кастинг в международном конкурсе красоты «Мисс Офис- 2018». В полуфинал вышли 100 девушек из разных регионов России, а также из Белоруссии, Латвии, Грузии, Литвы, Эстонии, Казахстана и Китая.

Согласно правилам конкурса, в следующем этапе, онлайн-голосовании, девушки поборются за выход в финал, который будет проводиться в Москве 1 декабря 2018 года.

Чем больше Елена наберет голосов, тем с большей вероятностью она сможет представлять нашу Республику Крым в Москве и поборется за главный приз в финале — 2 миллиона рублей.

Онлайн-этап конкурса продлится до 07 октября 2018 года. Осталась неделя!!!

Чтобы поддержать Елену, необходимо раз в сутки каждый день нажимать кнопку «ГОЛОСОВАТЬ» на сайте www.missoffice.ru в разделе «УЧАСТНИЦЫ»! Голос будет принят, если вы выберете еще двух понравившихся участниц и нажмете кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»

«Мисс Офис» — это ежегодный международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья.

Отдай свой голос за Потапову Елену! Поддержите Крым!

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