Керчанка обворовывала пенсионеров под видом социального работника

Керченский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы. На основании представленных прокуратурой доказательств она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Установлено, что осуждённая на протяжении второй половины прошлого года совершила серию краж из жилищ пожилых керчан, куда проникала, представляясь социальным работником.

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Виновной назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ущерб в размере 200 тыс. рублей, причиненный шести потерпевшим, возмещен в полном объеме.

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