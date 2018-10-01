Керчанка организовала в Феодосии подпольное казино

Следственным отделом Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении керчанки, которая под видом букмекерской конторы организовала подпольное казино.

Об этом инциденте сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

В ходе следствия было установлено, что керчанка незаконно использовала игровое оборудование, не имея при этом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. А с целью сокрытия преступления во всех залах игрового подпольного казино были размещены таблички о проведении букмекерской деятельности.

Читайте: Недалеко от Керчи произошло массовое ДТП

В ходе следствия, женщина призналась, что отдавала себе отчет, что Феодосия не является игровой зоной, однако пользовалась информационно-коммуникационными сетями и игровым оборудованием для извлечения доходов в особо крупных размеров.

Для реализации преступления керчанкой было создано преступное сообщество с лицами, имеющими криминальные интересы в этой сфере.

По факту преступления возбуждено уголовное дело в совершении преступления предусмотренного п. «а», «б» ч. З ст. 171.2 УК РФ – незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, если они совершены организованной группой и сопряжены с извлечением доходов в особо крупных размерах.

Обвинительное заключение подтверждено. Дело передано в суд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.