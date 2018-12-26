Керчанка поблагодарила полицейских за оказание помощи ее сыну

О том, что произошло, рассказала мать пострадавшего. Женщина позвонила на «телефон доверия» МВД по Республике Крым, где подробно рассказала о случившемся и выразила искреннюю признательность в адрес керченских сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как выяснилось, в дежурную часть отдела полиции №2 по городу Керчи поступило сообщение о том, что возле подъезда дома в одном из районов города сидит мужчина с признаками опьянения. На поступивший вызов выехали сотрудники полиции Вадим ОСИН и Матвей КЕНИНБАЕВ. Подъехав по указанному адресу, полицейские увидели мужчину, который пожаловался им на плохое самочувствие.

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Стражи порядка незамедлительно вызвали бригаду медиков и продолжали оставаться с гражданином до приезда скорой медицинской помощи.

«Как оказалось позже, мужчина в тот вечер направлялся домой. Из-за сильного алкогольного опьянения, по неосторожности, он получил серьезные травмы, но вовремя оказанная полицейскими необходимая помощь предотвратила возможные трагические последствия», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время пострадавший находится дома и с ним все в порядке, его мать признается, что такие поступки людей в погонах заставляют верить в то, что их жизнь и здоровье под надежной защитой.