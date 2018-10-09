Керчанка получила два года условно за удар ножом

Керченский городской суд вынес приговор в отношении 25-летней керчанки, ударившей ножом сожителя.
По материалам уголовного дела, жительница Керчи распивала совместно со своим сожителем спиртные напитки. Затем между ними произошел словесный конфликт, после чего мужчина толкнул свою даму в лоб ладонью и покинул помещение. Женщина настигла сожителя в дверном проеме и нанесла ему в область живота и груди два удара кухонным ножом.
Опомнившись, женщина вызвала «скорую помощь», а в ходе судебного разбирательства полностью признала свою вину и раскаялась.
Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда:
«Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, которое квалифицируется, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное с применение предметов, используемых в качестве оружия».
За совершение противоправных деяний керчанке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Читайте: Суд признал законным отказ от проведения гей-парада в Керчи
В дальнейшем суд смягчил приговор и постановил вынесенное наказание считать условным. В ходе судебного разбирательства принимались во внимание: характер совершенного деяния, личность подсудимой, аморальность и противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, оказание подсудимой медицинской помощи пострадавшему.