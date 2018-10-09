Керчанка получила два года условно за удар ножом

Керченский городской суд вынес приговор в отношении 25-летней керчанки, ударившей ножом сожителя.

По материалам уголовного дела, жительница Керчи распивала совместно со своим сожителем спиртные напитки. Затем между ними произошел словесный конфликт, после чего мужчина толкнул свою даму в лоб ладонью и покинул помещение. Женщина настигла сожителя в дверном проеме и нанесла ему в область живота и груди два удара кухонным ножом.

Опомнившись, женщина вызвала «скорую помощь», а в ходе судебного разбирательства полностью признала свою вину и раскаялась.

Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда:

«Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, которое квалифицируется, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное с применение предметов, используемых в качестве оружия».

За совершение противоправных деяний керчанке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

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В дальнейшем суд смягчил приговор и постановил вынесенное наказание считать условным. В ходе судебного разбирательства принимались во внимание: характер совершенного деяния, личность подсудимой, аморальность и противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, оказание подсудимой медицинской помощи пострадавшему.

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