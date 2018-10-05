Керчанка получила золотой орден премии мира

Заместитель министра экономического развития Республики Крым Татьяна МАЛИЙ получила золотой орден Всемирной общественной премии «Миротворец». Награждение прошло в рамках V Международного форума мира Всемирного Альянса «Миротворец», который проходит с 1 по 6 октября в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым.
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Цель Форума – объединение общественных деятелей, политиков, известных актеров театра и кино, известных музыкантов, бизнесменов, спортсменов и ученых во имя совместного решения вопросов улучшения жизни на Земле.
Кроме награждения, мероприятие включило в себя кинофестиваль «Я люблю мир», международную деловую ассамблею и конкурс «Королева Миротворец 2018».
«На церемонии вручения премии мира «Миротворец» были представители из разных стран: Азербайджана, Ингушетии, Германии, Великобритании, Южной Кореи, США и других. Выбор места проведения не случаен. Массандровский дворец был резиденцией Александра III, получившего звание миротворца за поддержание европейского мира», — рассказала Татьяна МАЛИЙ.
Татьяна МАЛИЙ родилась в Керчи. Свою трудовую деятельность девушка начала как заведующая магазином Управления торговли Керченского горисполкома.
12 июля 2017 года была назначена на должность заместителя министра экономического развития Республики Крым.