Керчанка представит Крым на Всемирном конкурсе «Queen Peacemaker World 2018»

С 1-го по 5-к октября в городе Ялта состоится 5-й ежегодный Форум Мира. Керчанка представит свой проект по развитию туризма на полуострове, и примет участие в Всемирном Конкурсе «Queen Peacemaker World 2018».

«Я безумно рада получить приглашение от организаторов принять участие в Форуме Мира и данном конкурсе. В Крыму проект такого масштаба проводиться впервые и для меня большая честь быть в его составе», — рассказала журналистам Керчь ИНФО Юлия ПАВЛИКОВА.

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Основной̆ целью конкурса является пропаганда образа умной̆, красивой̆ и успешной̆ Женщины Мира, которая используя свой высокий авторитет, способна формировать дипломатические международные взаимоотношения, основанные на принципах миротворчества.

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