Керчанка представляет Крым на Международном конкурсе красоты

Керченская красавица представит Крым на Международном конкурсе красоты «Мисс офис-2018». Поддержим землячку и поможем пройти в финал.

Анастасия КОВАЛЕНКО — любящая жена и мама стала участницей Международного конкурса красоты «Мисс офис-2018». Ей удалось пройти в полуфинал в Крыму и теперь решается вопрос — попадет ли керчанка на финал и возьмет ли главную корону?

«Я с 14 лет занималась модельным искусством. Однажды стала второй Вице-мисс Керчи. Но потом учеба, работа, семья. А тут супруг предложил мне подать заявку на «Мисс офис-2018»

Анастасия работает в логистической компании и поэтому может представлять наш город в этой номинации.

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«Я сама не хотела участвовать, точнее сомневалась в том, что буду участвовать. На всем настоял муж. И когда я на первом кастинге прошла в полуфинал — загорелись глаза. Теперь я хочу победы. Не только для себя самой. Я хочу, чтобы о Керчи и Крыме заговорили на международном уровне. Тем более, что сейчас отношение к Крыму довольно неоднозначное — санкции, непризнание его российским и прочее. А Керчь достойна особенной славы, как город-герой, как самый древний город России».

Интересная деталь этого конкурса — здесь нет ограничений для участниц по параметрам. Не обязательно иметь фигуру 90*60*90. Здесь оцениваю естественную красоту, интеллект и талант.

С 17 сентября на официальном сайте конкурса пройдет голосование, которое решит представит ли керчанка Республику Крым на Международном конкурсе красоты «Мисс офис 2018». Анастасия просит поддержки от земляков и шанс привезти домой главную корону.

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