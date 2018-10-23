Керчанка приняла участие в Черноморском полумарафоне (ФОТО)

В воскресенье состоялась серия забегов «Черноморский полумарафон». В спортивном мероприятии приняли участие более 1 000 крымчан.

21 октября в центре Севастополя стартовал первый Черноморский полумарафон под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Организаторами забега выступили команда «Ялта марафон» и некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта». Мероприятие прошло при поддержке госкорпорации «Ростех» и Министерства спорта России.

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В торжественном открытии первого Черноморского полумарафона приняли участие: президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» – Илья ГАЛАЕВ, заместитель губернатора города Севастополя – Илья ПОНОМАРЕВ, начальник управления молодежи и спорта города Севастополя – Сергей РЕЗНИЧЕНКО, герой России – Юрий СТАВИЦКИЙ и другие.

Впервые в Черноморском полумарафоне стартовала корпоративная команда «Трудовые резервы». Почетные гости полумарафона также приняли участие в забегах.

Участие в мероприятии приняли более 1 000 спортсменов и любителей бега. Маршрут забега прошел по центральным улицам, исторической части города и вдоль Южной бухты Севастополя.

В мероприятии участвовала и керчанка Алёна ГУЦУЛЯК, которая давно хотела побывать в Севастополе. Получилось, что 21 октября она отметила свой День рождения.

«Вот так интересно и продуктивно подучилось его провести в Севастополе».

Девушка пробежала дистанцию в 10 км с результатом 00:43:39 и стала победительницей забега.

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