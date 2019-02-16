Керчанку привлекли к уголовной ответственности за предоставление жилья иностранцу

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения требований миграционного законодательства.

Установлено, что керчанка предоставляла жилой дом для проживания гражданину Узбекистана, который незаконно пребывал на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Материалы дела об организации незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации прокуратура направила в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, ход расследования которого контролируется прокуратурой города.

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Как сообщалось ранее, в 2018 году по выявленным прокуратурой фактам фиктивной регистрации и постановки на учет мигрантов, а также организации незаконного пребывания в стране иностранных граждан возбуждено 23 уголовных дела.