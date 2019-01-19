Керчанка рассказала как прошёл праздник Крещения (ФОТО)

Уже не в первый раз радует редакцию и читателей КерчьИНФО своими необычайно яркими, красочными и живыми фотографиями керчанка Людмила БАХАРЕВА.

Сегодня все православные отмечают великий праздник Крещения Господня. Во всех храмах Керчи прошли богослужения и освящение воды.

У храма Иоанна Предтечи в этот знаменательный день собрались сотни керчан, которые имели возможность забрать домой немного святой воды. После обряда освящения участники мероприятия торжественным шествием прошли на набережную, где служителями собора была освящена морская вода и все желающие стали окунаться в море. Керчане активно принимали участие в крещенских купаниях.

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На месте купания дежурили специалисты МЧС и медики. Рядом с ним для керчан были оборудованы места для переодевания и предоставлен горячий чай. Место для отдыха после праздничного купания оборудовано скамейками и антискользящим покрытием.

Керчанке, приславшей фотографии, очень понравилось мероприятие. На великий праздник Крещения Господня в Керчи царила доброжелательная атмосфера и ощущался бодрый дух жителей небольшого прекрасного городка на восточном побережье Крымского полуострова.

Кроме того, праздник прошел спокойно и организованно, без эксцессов. Жители города по достоинству оценили место для купания — впервые возведенную деревянную купель.

«Слышались положительные довольные отзывы от тех, кто решился окунуться в холодную воду», — отмечает керчанка.

Керчанка рассказала о празднике Крещения

Фото: Людмила Бахарева