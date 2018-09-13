Керчанка с ограниченными возможностями здоровья приняла участие во Всекрымском параде невест 2018

Девушка с инвалидностью 2 группы, Анна КОМЯКОВА приняла участие во Всекрымском параде невест.

Во Всекрымском параде невест, который прошел в Керчи, приняла участие девушка с ограниченными возможностями здоровья Анна КОМЯКОВА. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщила председатель Местного общества инвалидов Марина МАМУЛЬ.

«Анна — одна из красивейших невест Керчи, очень позитивная и жизнерадостная. Благодарим организаторов мероприятия за возможность участия людей с инвалидностью, как равному среди равных. Это лишний раз доказывает: инвалидность — не приговор».

Анечка заболела неожиданно, в 19 лет, будучи студенткой успешного ВУЗа. Невероятными усилиями врачей и мамы она после тяжелой комы вернулась в жизнь.

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Мало кто заметил, что на самом деле Анне не просто далось участие в параде. К концу мероприятия она очень устала и не попала на финал.

«Мы от всей души поздравляем нашу любимицу с очередным достижением в её жизни», — пишет нам Марина МАМУЛЬ.

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