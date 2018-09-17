Керчанка заняла первое место во Всероссийской олимпиаде

Ученица 4-а класса Школы-гимназии №1 заняла 1 место по Крыму и 12 по России во Всероссийской развивающей олимпиаде младших школьников «Кленовичок».

Марьяна ШНАЙДЕР обошла около 600 участников. «Кленовичок» — это Всероссийская развивающая олимпиада младших школьников, состоящая из комплекса заданий по предметам начальной школы.

Решая их, участники не только следят за приключениями главного героя олимпиады – «Кленовичка», но и познают вместе с ним новое: считают, пишут, решают логические задачи, развивают свои творческие способности и расширяют кругозор. Олимпиада носит тематический характер.

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Каждый год участники олимпиады «перемещаются» вместе с «Кленовичком» и его друзьями в один из городов России, к которому тематически «привязываются» все задания. Желаем Марьяне покорения новых вершин и триумфальных побед.

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