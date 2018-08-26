Керчанка завоевала титул чемпионки мира по самбо

Керчанка Юлия РЕВВА стала чемпионом мира по самбо. Об этом сообщил глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН в Facebook.

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«Керчанка Юлия Ревва, воспитанница Керченского спортивно—патриотического клуба «СЛАВА», завоевала титул чемпионки мира по самбо!», — написал глава администрации.

Он уточнил, что турнир проходил в городе Орле и в нем принимало участие 25 стран, а всего в турнире принимало участие 250 самбистов.

Юлию решили встретить на въезде в город.

«Встречали Юлию у въезда в родной город отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Администрации города Керчи и военно-патриотический клуб «СЛАВА», -уточнил Сергей БОРОЗДИН.

Фото: Сергей БОРОЗДИН (Администрация города Керчи в Facebook)

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