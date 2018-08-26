Керчанка завоевала титул чемпионки мира по самбо

Керчанка завоевала титул чемпионки мира по самбо

Керчанка Юлия РЕВВА стала чемпионом мира по самбо. Об этом сообщил глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН в Facebook.

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«Керчанка Юлия Ревва, воспитанница Керченского спортивно—патриотического клуба «СЛАВА», завоевала титул чемпионки мира по самбо!», — написал глава администрации.

Он уточнил, что турнир проходил в городе Орле и в нем принимало участие 25 стран, а всего в турнире принимало участие 250 самбистов.

Юлию решили встретить на въезде в город.

«Встречали Юлию у въезда в родной город отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Администрации города Керчи и военно-патриотический клуб «СЛАВА», -уточнил Сергей БОРОЗДИН.

Фото: Сергей БОРОЗДИН (Администрация города Керчи в Facebook)

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