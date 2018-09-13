Керчанке за мошенничество в Интернете грозит тюремный срок

Сотрудники керченской полиции привлекли к ответственности местную жительницу, которая использовала Интернет для обмана любителей дистанционных покупок.

В одной из социальных сетей 43-летняя безработная разместила серию объявлений о продаже одежды модных коллекций. Покупательницы, которые хотели приобрести модную одежду в интернет-магазине, оплатив товар через уличный терминал, свои покупки так и не получили, после чего продавец и вовсе перестала выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба, нанесенного покупательницам одежды, превысила 85 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении мошенницы передано в суд. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция призывает жителей города к осторожности и обращает внимание, на то, что существует множество видов мошенничества.

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