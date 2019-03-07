Керчанки смогут посетить музей абсолютно бесплатно

К Международному женскому дню Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник подготовил подарки представительницам прекрасной половины человечества. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Первый подарок для сотрудниц музея-заповедника — 8 марта на всех объектах музея-заповедника объявлен выходным днем.

Еще один подарок музей дарит всем керчанкам и гостьям нашего прекрасного города — 9 марта все женщины, девушки и девочки смогут посетить музейные объекты без оплаты стоимости входного билета.

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Действие акции распространяется только на индивидуальных посетителей, а объекты с обязательным экскурсионным сопровождением (Крепость Керчь и Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен) в акции не участвуют.