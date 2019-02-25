Керчанки смогут сделать процедуру ЭКО совершенно бесплатно

В 2019 году в Республике Крым предусмотрено проведение 700 процедур экстракорпорального оплодотворения по квотам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

По информации пресс-службы, количество запланированных на 2019 год процедур ЭКО в сравнении с предыдущим годом возросло на 200.

Средний срок ожидания процедуры с момента получения направления не превышает двух-трех месяцев. В отличие от мировых стандартов, ограничивающих репродуктивный возраст женщины 45 годами, отечественные нормативы продлевают шанс на естественное материнство до 49 лет.

Читайте: В Крыму потратили 30 млрд рублей на медицину и образование

Высокая степень подготовленности медицинских кадров, надлежащий уровень обеспечения медучреждений оборудованием и четко составленная схема маршрутизации пациентов положительно отражается на качестве медицинских услуг, оказываемых гражданам в рамках помощи по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья.