Керченская библиотека приглашает на литературное ассорти

В это воскресенье, 8 июля 2018 года, в 15:00 в библиотеке–филиале № 3 им. Н. Островского состоится литературное ассорти «Тропа к духовным родникам». Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности.

В рамках мероприятия библиотекарь расскажет гостям об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставшей образцом супружеской верности и семейного счастья. Центром внимания мероприятия станет памятник древнерусской агиографической литературы середины XVI века — «Повесть о Петре и Февронии», из которой гости мероприятия узнают о необыкновенной любви Петра и Февронии, об истории самого праздника.

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Также гости мероприятия примут участие в конкурсах и викторинах, познакомятся с народными приметами и легендами.

В ходе литературного ассорти читатели библиотеки прочтут любимые строки из любовной лирики С. Есенина, А. Пушкина, А. Ахматовой, Ф. Тютчева, и др.

В завершении мероприятия сотрудники библиотеки проведут обзор литературы, посвященной семье, детям, любви.

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