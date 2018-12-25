Керченская библиотека устраивает «Новогодний калейдоскоп»

В предновогодние дни библиотека-филиал № 5 им. С. Я. Маршака приглашает детей и их родителей на мероприятия к празднику Нового года.

26 декабря в 12:30 пройдет мастер-класс «Поделки к Новому году своими руками», 27 декабря в 12:00 приглашаем на Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех широт», а в 13:00 состоятся громкие чтения стихотворений, а 28 декабря в 13:30 пройдет просмотр мультфильмов о Новом годе.

Желающие примут участие в мастер-классе и смогут получить навыки изготовления новогодних поделок, которые украсят дом. В конкурсе выразительного чтения стихотворений о зиме и новогоднем празднике есть возможность проявить свою артистичность и выразительность. А знатокам зимних сказок доведется ответить на вопросы литературной викторины.

При просмотре мультфильма «Щелкунчик и Мышиный король» гости смогут прослушать чудесную волшебную музыку великого русского композитора П. И. Чайковского и ощутить приближение волшебного праздника Нового года.