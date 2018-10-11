Керченская фотомодель победила на международном конкурсе

Победительница конкурса красоты встретилась с Сергеем БОРОЗДИНЫМ и рассказала о том, как она завоевала корону.

Юлия ПАВЛИКОВА представила Керчь на Всемирном конкурсе «QUEEN PEFCEMARKER WORLD 2018», проходившем в Ялте с 1 по 6 октября 2018 года. Этот конкурс впервые проводился на территории Крыма и России.

Основной целью мероприятия является пропаганда образа красивой, умной и успешной Женщины Мира. Опираясь на свой высокий авторитет, такая женщина сможет формировать дипломатические взаимоотношения между странами, основываясь на принципах миротворчества.

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Керчанка получила главную награду конкурса, и в рамках его проведения презентовала собственный проект по развитию туризма на Крымском полуострове.

На встрече с руководителем города Юлия ПАВЛИКОВА рассказала о важности проведения подобных мероприятий на территории Республики Крым и обсудила возможность реализации благотворительных проектов на полуострове.

Глава Керченской администрации с победительницей международного конкурса красоты

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