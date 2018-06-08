Керченская городская больница №1 празднует День медика

Сотрудники Керченской городской больницы №1 отмечают День медицинского работника. В учреждении состоялся праздничный концерт и торжественная церемония награждения.

День медицинского работника отмечают ежегодно в третье воскресенье июля. Этот день празднуют не только в России, но и в Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине.

Сегодня в актовом зале керченской больницы в преддверии праздника собрались сотрудники и почетные гости. Наиболее отличившиеся представители одной из самых благородных профессий получили памятные грамоты и благодарности.

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Врачей и медицинский персонал поздравляла творческая молодежь города: на сцене показывали хореографические номера.

Праздник прошел в теплой и дружественной атмосфере.

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