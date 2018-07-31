Керченская команда приняла участие в Чемпионате России по женскому футболу

В городе Салават, Республика Башкортостан, с 14 по 22 июля прошли финальные соревнования по футболу среди девушек 2003-2004 г.р. Участие в «Кожаном мяче» приняли 16 сильнейших команд России: Москва, Одинцово (Московская область), Ростов, Санкт-Петербург, Набережные Челны (Татарстан), Астрахань, Махачкала (Дагестан), Стерлитамак (Башкирия), Воронеж, Челябинск, Свердловск и т.д. Честь Крыма защищала Керченская школа № 26 (директор ГУДКОВ О.Д., учитель физической культуры ЯРОВАЯ С.В.).

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Обычным школьницам было нелегко, пришлось «биться» со специализированными спортивными школами, за плечами которых по 5-7 лет подготовки. В неравной борьбе наши керчаночки показали свой спортивный характер, волю к победе и смогли войти в десятку сильнейших команд России. Женский футбол в Крыму только начинает развиваться и есть над чем работать.

Особую благодарность хочется выразить С.В.АКСЕНОВУ – Главе Республики Крым, К.А.МИХАЙЛОВУ – первому замруководителя Аппарата Совета Министров, О.С.ЖМАКЕ – директору стадиона им. 50-летия Октября. Также хочется отметить тренера ДЮКФП И.Л.ЧЕЧЁТКИНА за подготовку команды к чемпионату России и учителя физической культуры школы № 26 Яровую С.В. Желаем нашим девушкам дальнейших успехов и побед.

Текст и фото: БОЙЦОВА Ольга Владимировна.

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