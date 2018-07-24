Керченская команда приняла участие в фестивале «EXTREMEКРЫМ»

В эти выходные в поселке Оленевка Черноморского района состоялся «Молодежный пикник в Республике Крым» в рамках мероприятия «EXTREMEКРЫМ». В нём приняли участие ребята из молодежных организаций Керчи. Об этом на своем официальном аккаунте Facebook сообщил заместитель главы Администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

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«Ребята из молодежных организаций Керчи приняли активное участие в мероприятии. Не смотря на ранний подъем и сложную дорогу наша молодежь в хорошем расположении духа с достоинством представили Город-Герой. Атмосфера была накалена адреналин витал в воздухе кроме этого было много общения и знакомства», — говорится в сообщении.

МЕЛЬГАЗИЕВ также написал, что в этом году наша команда была впервые на соревнованиях, но уже показала отличный результат и получила диплом за участие.

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