Керченская команда приняла участие в фестивале «Русь тысячелетняя»

Молодежная делегация Керчи приняла участие в региональном гражданско-патриотическом фестивале «Русь тысячелетняя», приуроченном ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1030-летию Крещения Руси. Проходил он в селе Перевальное Симферопольского района на территории интерактивного парка «Викинг».

На фестивале состоялись силовые поединки, в которых наши керченские богатыри показала хороший результат. Александр Милютин завоевал первое место в первенстве по гиревому спорту. А для знатоков истории была проведена интеллектуальная игра-квест «Из глубины веков», где можно было опробовать свои силы в метании ножей и копий, ковке стрел в кузнице, знании истории язычества и периода крещения Руси. «Керченские варяги» стали лучшими в знании древнеславянских богов.

В завершение состоялся большой праздничный концерт. Для участников фестиваля выступали различные коллективы, также они стали зрителями театрализованной постановки, рассказывающей о принятии Владимиром решения о крещении. С интересом ребята наблюдали за реконструкцией Невского сражения. Завершающим аккордом праздничного концерта и самого фестиваля стало фаер-шоу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.