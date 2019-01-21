Керченская команда выигрывает в соревнованиях по баскетболу

Команды керченского «Детско-юношеского клуба физической подготовки», спортивной школы №2 Симферополя и СШ №1 Евпатории одержали победы в четвёртом туре первенства Республики Крым по баскетболу сезона-2018/2019 среди юношей возрастной категории «2003-2004 годы рождения».Об этом сообщает Крыминформ.

Матчи состоялись 20 января в Симферополе, в рамках съездного формата соревнований.

Керчане разгромили новичков состязаний – коллектив из Джанкоя со счетом 72:22. Заявку на успех баскетболисты с востока полуострова сделали уже в стартовой четверти, выиграв её 19:0. В дальнейшем перевес ДЮКФП только увеличивался.

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Сейчас в таблице впереди ДЮКФП. Керчане набрали 8 очков из 8 возможных. На II месте находится СШ-1, на III – СШ-2. Следующие позиции заняли команды из Красногвардейска, Нижнегорска, Ялты и Джанкоя соответственно.