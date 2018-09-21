Керченская компания завоевала серебряную медаль

Керченская компания ООО «Звезда Рыбака Город Керчь» завоевала серебряную медаль на самом престижном конкурсе производителей рыбной продукции России » Лучший рыбный продукт».

В рамках II Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялось награждение победителей конкурса. Серебряная медаль досталась ТМ «Керчь Балык» предприятия ООО «Звезда Рыбака Город Керчь» (г. Керчь) за бычок крымский сушено-вяленый.

Директор компании ООО»Звезда рыбака город Керчь» Константин ТКАЧЕНКО, заверяет, что предприятие будет развиваться, внедрять современные технологии и рецептуры. В планах увеличение объемов производства и ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного оборудования.

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