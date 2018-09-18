Керченская мать променяла 5-летнюю дочь на весёлый праздник

Ночью в Керчи мать оставила свою 5-летнюю дочку одну в совершенно незнакомой квартире. Девочку спасли соседи и сотрудники МЧС.

В прошедшее воскресенье около полуночи жители города Керчи услышали истошный крик ребёнка. Оказалось, что кричит 5-летняя девочка, которая оказалась одна в совершенно незнакомой квартире. Данную ситуацию подтверждает пресс-служба МВД по городу Керчь.

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Всё дело в том, что мама с дочкой пришла в гости к подруге. Девушки выпивали, а после того, как ребёнок уснул, решили запереть его одного дома и сходить прогуляться.

Поздно ночью девочка проснулась и поняла, что находится одна в совершенно незнакомой квартире. Ребёнок вышел на балкон, встал на табурет и начал плакать и звать маму, на что откликнулись прохожие и жители соседних квартир: они вызвали полицию, МЧС и скорую помощь.

Когда МЧС вскрыли дверь, то увидели следы «посиделок» и напуганную маленькую девочку.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении.

Жители Керчи шокированы данной ситуацией и оживлённо комментируют её в социальных сетях.

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