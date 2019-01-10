Керченская музыкальная школа приглашает на первый концерт в новом году

Детская музыкальная школа №1 приглашает всех на первый концерт в 2019 году.

Концерт состоится 12 января в 15-00.

Указом президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра. В рамках Года в стране запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.

Первый свой концерт ДМШ №1 назвала «Театр и Музыка», соединив воедино два великих и вечных вида искусства.

В концерте примут участие ученики и педагоги Детской музыкальной школы №1 и Детской школы искусств имени Р.Сердюка. Будет звучать вокальная и инструментальная музыка из спектаклей, мюзиклов и оперетт, опер и балетов.

Концерт проводится в фойе 2-го этажа Городского культурного центра имени Ю.Богатикова. 12 января в 15-00 ждём любителей и ценителей музыкального искусства по адресу ул. Свердлова, 6. Вход свободный.