Керченская паромная переправа снова работает

Керченская паромная переправа снова работает

Гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ приглашает на первые рейсы паромного сообщения Крым-порт Кавказ в 2019 году, и сообщает, что цена на перевозку легковых автомобилей снижена до 500 рублей.

С 6 февраля 2019 по поручению министра транспорта РК Сергея КАРПОВА возобновлена работа Керченской паромной переправы и восстановлено регулярное паромное сообщение по маршруту Крым-порт Кавказ. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ на своей личной странице в «Facebook».

«На начальном этапе морская перевозка автотранспорта, в том числе с опасными грузами, и перевозка пассажиров будут осуществляться частным авто-пассажирским паромом «НИНА МАЛКОВА». С увеличением пассажирского и грузового потока через Керченскую паромную переправу планируется задействовать паром-старожил «КЕРЧЕНСКИЙ-2», — сообщает Алексей ВОЛКОВ.

Читайте: Сергей Аксенов отменил ликвидацию оператора Керченской паромной переправы

Основными клиентами паромной переправы станут пассажиры, проживающие в прилегающих районах Краснодарского края и Крыма, работники организаций, расположенных в порту Кавказ, а также военнослужащие, сопровождающие военную технику.

«Открытое на Керченской переправе паромное сообщение позволит закрыть имеющуюся потребность в перевозках по линии Крым-порт Кавказ после открытия транспортного перехода через Крымский мост. Также паромная переправа поможет обеспечить перевозку транспорта, имеющего ограничения на проезд по Крымскому мосту, в ом числе тяжеловесные, крупногабаритные и опасные грузы»,  — поясняет генеральный директор ГУП «КМП».

Напомним, что Совет министров РК, ранее принял распоряжение об отмене ликвидации оператора «Керченской паромной переправы», признав предыдущее решение утратившим силу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.