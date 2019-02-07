Керченская паромная переправа снова работает

Гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ приглашает на первые рейсы паромного сообщения Крым-порт Кавказ в 2019 году, и сообщает, что цена на перевозку легковых автомобилей снижена до 500 рублей.

С 6 февраля 2019 по поручению министра транспорта РК Сергея КАРПОВА возобновлена работа Керченской паромной переправы и восстановлено регулярное паромное сообщение по маршруту Крым-порт Кавказ. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ на своей личной странице в «Facebook».

«На начальном этапе морская перевозка автотранспорта, в том числе с опасными грузами, и перевозка пассажиров будут осуществляться частным авто-пассажирским паромом «НИНА МАЛКОВА». С увеличением пассажирского и грузового потока через Керченскую паромную переправу планируется задействовать паром-старожил «КЕРЧЕНСКИЙ-2», — сообщает Алексей ВОЛКОВ.

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Основными клиентами паромной переправы станут пассажиры, проживающие в прилегающих районах Краснодарского края и Крыма, работники организаций, расположенных в порту Кавказ, а также военнослужащие, сопровождающие военную технику.

«Открытое на Керченской переправе паромное сообщение позволит закрыть имеющуюся потребность в перевозках по линии Крым-порт Кавказ после открытия транспортного перехода через Крымский мост. Также паромная переправа поможет обеспечить перевозку транспорта, имеющего ограничения на проезд по Крымскому мосту, в ом числе тяжеловесные, крупногабаритные и опасные грузы», — поясняет генеральный директор ГУП «КМП».

Напомним, что Совет министров РК, ранее принял распоряжение об отмене ликвидации оператора «Керченской паромной переправы», признав предыдущее решение утратившим силу.