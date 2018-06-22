Керченская паромная переправа сообщает об изменениях порядка движения грузовиков

Оператор Керченской паромной переправы уведомляет об упрощении порядка движения для грузового транспорта, следующего на линии «Крым — Кавказ».
Так, с 08:00 25 июня 2018 года площадка «Аэропорт» прекратит свою работу, и проездные документы будут оформляться непосредственно в порту Крым по адресу: г. Керчь, ул. Целимберная, 16 — площадка «Крым-2».
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Данная мера позволит сделать перевозку транспорта еще более оперативной и удобной.
Из порта Крым в порт Кавказ по-прежнему курсируют 6 паромов вместимостью до 20 стандартных еврофур каждый. Кроме того, на АЗС «TES» в пос. Луговое на автодороге «Феодосия —Керчь» продолжает работу касса по продаже билетов за наличный расчет .