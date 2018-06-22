Керченская паромная переправа сообщает об изменениях порядка движения грузовиков

Керченская паромная переправа сообщает об изменениях порядка движения грузовиков

Оператор Керченской паромной переправы уведомляет об упрощении порядка движения для грузового транспорта, следующего на линии «Крым — Кавказ».

Так, с 08:00 25 июня 2018 года площадка «Аэропорт» прекратит свою работу, и проездные документы будут оформляться непосредственно в порту Крым по адресу: г. Керчь, ул. Целимберная, 16 — площадка «Крым-2».

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Данная мера позволит сделать перевозку транспорта еще более оперативной и удобной.

Из порта Крым в порт Кавказ по-прежнему курсируют 6 паромов вместимостью до 20 стандартных еврофур каждый. Кроме того, на АЗС «TES» в пос. Луговое на автодороге «Феодосия —Керчь» продолжает работу касса по продаже билетов за наличный расчет .

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