Керченская природоохранная прокуратура выявила нарушителя

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера участка зачистки ресурсодобывающего предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК (порча земель). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которой выявлен факт загрязнения почвенного покрова в Феодосии отходами нефтепродуктов, образовавшихся вследствие зачистки нефтерезервуаров.

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Размер причиненного вреда составил 360 тыс. рублей.

В настоящее время расследование завершено, прокуратурой уголовное дело направлено в суд.

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