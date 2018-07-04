Керченская природоохранная прокуратура выявила нарушителя

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера участка зачистки ресурсодобывающего предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК (порча земель). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которой выявлен факт загрязнения почвенного покрова в Феодосии отходами нефтепродуктов, образовавшихся вследствие зачистки нефтерезервуаров.
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Размер причиненного вреда составил 360 тыс. рублей.
В настоящее время расследование завершено, прокуратурой уголовное дело направлено в суд.