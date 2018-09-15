Керченская прокуратура: лица, допустившие нарушения правил природного парка, наказаны

Керченская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности 4 должностных лица за нарушения закона в деятельности ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта».

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку сведений, содержащихся в публикациях средств массовой информации, о нарушениях закона в деятельности ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Читайте: Опукский заповедник: кто нарушил правила?

«Установлено, что на территории парка осуществлялся проезд автотранспортных средств вне установленных маршрутов, организация лагерей, стоянок автотранспорта в местах, не предназначенных для этих целей и без соответствующих согласований. Кроме того, на территории парка организован подход и отход от берега маломерных судов без согласования с Министерством экологии и природных ресурсов республики».

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес руководителя государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение нарушений закона, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.