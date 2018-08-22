Керченская прокуратура обязала оборудовать тротуаром дорогу возле школы

Керченской прокуратурой была проведена проверка по обращению местных жителей о несоблюдении требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили на сайте прокуратуры по Республике Крым.

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«Установлено, что автомобильная дорога по улице Фрунзе не оборудована пешеходными дорожками, а также знаками «Пешеходный переход» и дорожной разметкой. Кроме того, само дорожное полотно находится в ненадлежащем состоянии: имеются выбоины и просадки», — сообщили в ведомстве.

Керченским прокурором было направлено исковое заявление в суд об обязанности администрации города Керчь оборудовать дорогу возле школы №15 тротуаром и пешеходным переходом. По этой дороги ежедневно ходят на учебу учащиеся.

Исковые заявления суд удовлетворил, а исполнения решения суда находится на контроле.

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