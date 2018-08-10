Керченская прокуратура обязала заасфальтировать дорогу возле керченского городского парка

Керченская прокуратура обязала заасфальтировать дорогу возле керченского городского парка

По иску керченского прокурора суд обязал администрацию города Керчи заасфальтировать дороги по улицам Герцена и Белинского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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После проведённой проверки прокуратурой города Керчи были выявлены несоблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Отсутствие как такового дорожного полотна было выявлено на улицах Герцена и Белинского.

«Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил исковое заявление в суд о понуждении администрации г. Керчи заасфальтировать полкилометра дорог в районе городского парка», — сообщили в ведомстве.

Исковые заявления суд удовлетворил. Организация и проведение дорожных работ контролируется прокуратурой города Керчи.

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