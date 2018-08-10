Керченская прокуратура обязала заасфальтировать дорогу возле керченского городского парка

По иску керченского прокурора суд обязал администрацию города Керчи заасфальтировать дороги по улицам Герцена и Белинского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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После проведённой проверки прокуратурой города Керчи были выявлены несоблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Отсутствие как такового дорожного полотна было выявлено на улицах Герцена и Белинского.

«Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил исковое заявление в суд о понуждении администрации г. Керчи заасфальтировать полкилометра дорог в районе городского парка», — сообщили в ведомстве.

Исковые заявления суд удовлетворил. Организация и проведение дорожных работ контролируется прокуратурой города Керчи.

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