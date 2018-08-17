Керченская прокуратура обязала заасфальтировать новый участок дороги в городе

Керченской прокуратурой была проведена проверка по жалобе жителей переулков Ломоносова и Гвардейскому. Жители утверждают, что их права нарушаются в части обеспечения их транспортной доступностью. Об этом написали на сайте прокуратуры по Республике Крым.

Читать: На Пролетарской отремонтируют участок дороги

«Установлено, что проезд по переулку Гвардейский не заасфальтирован и находится в состоянии, не позволяющем проехать к жилым домам экстренным службам. В целях защиты прав граждан прокурор города обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности по обеспечению проезда и асфальтированию дорожного полотна по переулку Гвардейский», — написали в ведомстве.

Керченским городским судом исковое заявление было удовлетворено, а устранение нарушений контролируется прокуратурой города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.