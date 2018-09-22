Керченская прокуратура ограничила доступ к сайтам с запрещённой информацией

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет установила факт размещения на двух сайтах запрещенной информации.

Так, на интернет-ресурсах содержались сведения о способах изготовления, применения, а также продаже электроудочки — прибора для ловли рыбы с помощью подачи в воду электрического разряда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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Законодательством предусмотрен запрет на осуществление добычи водных биоресурсов с применением орудий и способов, воздействующих на них электрическим током.

При таких обстоятельствах природоохранный прокурор предъявил исковые заявления в суд о признании информации запрещенной к размещению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокурора удовлетворил, направив копии решения в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для ограничения доступа к сайтам.

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