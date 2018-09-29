Керченская прокуратура оштрафовала фермеров за несоблюдение санитарных норм

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при обращении с биологическими отходами.

Установлены нарушения в деятельности двух крестьянских фермерских хозяйств, выразившиеся в несоблюдении санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, которые накапливались в неприспособленных местах и надлежащим образом не захоранивались. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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«Ввиду невыполнения требований по предупреждению распространения возбудителей болезней, общих для животных и человека, загрязнения окружающей среды природоохранный прокурор возбудил в отношении глав крестьянских фермерских хозяйств дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновным назначено наказание в виде штрафов».

Также прокуратурой внесены представления об устранении нарушений, во исполнение требований которых хозяйства заключили договора со специализированной организацией по утилизации биологических отходов.

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