Керченская прокуратура оштрафовала начальника управления ЖКХ

Прокуратурой города Керчи была проведена проверка выполнения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан» в деятельности местной администрации. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры Республики Крым.
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Прокуратурой была установлено, что еще в мае в органы самоуправления поступило обращение от местного жителя по вопросу нарушения жилищных прав. Ответ на обращение был дан с опозданием на месяц и только после того, как прокуратура сама заинтересовалась этим делам и провела проверку.
«При этих обстоятельства прокурор города возбудил в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», — написали в ведомстве.
Виновному будет назначен штраф в размере 5 000 рублей.