Керченская прокуратура оштрафовала организацию на 50 000 рублей

Прокуратура города Керчи привлекла организацию к административной ответственности за уклонение от заключения трудового договора. Об этом сообщают на официальном сайте прокуратуры по Республике Крым.

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В ведомстве уточнили, что учредитель ООО «Кристалл» издал приказ о назначении гражданина директором, но уклонился от заключения с ним трудового договора.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокурор г. Керчи в отношении юридического лица ООО «Кристалл» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора)», — сообщили в ведомстве.

Инспекцией труда по Республике Крым по результатам рассмотрения данного дела признала виновным организацию и назначила ей штраф в размере 50 000 рублей.

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