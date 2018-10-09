Керченская прокуратура помогла морякам получить миллион рублей

В результате принятых Керченской транспортной прокуратурой мер морякам выплачена задолженность по заработной плате в размере около 1 миллиона рублей.

Керченская транспортная прокуратура провела проверку по коллективному обращению членов экипажа судна «Николай Устинов», находящегося в морском порту Керчь, по вопросу взыскания с судовладельца – иностранной компании задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Керченской транспортной прокуратуры.

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Установлено, что долг по зарплате образовался перед 6 членами экипажа указанного судна.

«В целях защиты трудовых прав моряков транспортным прокурором в Керченский городской суд предъявлены исковые заявления о взыскании невыплаченной заработной платы в пользу членов экипажа в размере около 1 миллиона рублей, которые удовлетворены судом».

В настоящее время заработная плата выплачена членам экипажа судна «Николай Устинов» в полном объеме.

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